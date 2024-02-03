طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحيانا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر ومثيرة للغبار، تكون شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:27 والثاني عند الساعة 52:07، والجزر الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند الساعة 07:00.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 10:50 والثاني عند الساعة 22:19 .