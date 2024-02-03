المنطقة الشرقية تكثف استعداداتها خلال الحالة الجوية

هطلت أمطار مصحوبة بالبرق والرعد على المنطقة الشرقية، وأدت إلى جريان أودية وتجمعات مائية في بعض المناطق، فيما سجلت أعلى كمية أمطار في منطقة ضدنا (5.5 ملم).

وأكدت مدير بلدية مدينة خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، تخصيص فريق عمل مجهز بمعداته وآلياته للوقوف على الحالة الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول من حيث تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار وتنظيف الأودية الموجودة في المدينة.

ولفتت إلى حصر الأماكن التي تتضرر من هطول الأمطار، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أوضاعها، إلى جانب توزيع المعدات والآليات على المواقع المخصصة لها مسبقاً، وتوفير «خط ساخن» لاستقبال المكالمات.

كما أكدت ردم المناطق المنخفضة في مدينتي خورفكان وكلباء مسبقاً، «لأنها كانت تتسبب في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار»، إضافة إلى فتح مصبات الأودية لتسهيل عبور المياه المتدفقة إلى البحر مباشرةً، «ما سيسهم في تقليل التجمعات المائية في المناطق السكنية والتجارية».

وذكرت بلدية كلباء أنها جهزت فرق الطوارئ لمواجهة التجمعات المائية، مشيرة إلى توزيع فرق العمل على مناطق مختلفة لتلبية احتياجاتها بشكل فوري.

كما تضمنت الإجراءات توزيع المضخات والآليات في الشوارع الداخلية والرئيسة، لتجنب إعاقة مياه الأمطار المتراكمة حركة المرور.

من جهتها، أفادت بلدية الفجيرة بأنها أعدت خطة متكاملة للتعامل مع التجمعات المائية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة، مشيرة إلى جاهزيتها أمام أي منخفض جوي تنتج عنه أمطار غزيرة.

وذكرت أنها تنفذ خطة مدروسة وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ المحتملة عبر توزيع التناكر والآليات والمعدات والمضخات لشفط المياه من المواقع التي تغمرها المياه.

وقالت إنها تتعامل مع البلاغات التي ترد إليها عبر «الخط الساخن»، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، فضلاً عن تنبيه أفراد المجتمع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إلى أماكن تجمع المياه وحركة الوديان للابتعاد عنها.