محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن منانة غدير الكتبي، بمناسبة زفاف نجلي المرحوم محمد سعيد بن منانة الكتبي، سعيد على كريمة أحمد سعيد بن منانة الكتبي، وهزاع على كريمة عمر خليفة بن عابد المرّي، في دبي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعريسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال، حيث هنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.