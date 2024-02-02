رياح قوية وانخفاض ملحوظ في «الحرارة» اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي، لافتاً إلى أن «طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة. وتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان».

وأفاد المركز بأن فبراير يعد أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خصوصاً في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة بيناير.

وذكر أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً، لافتاً إلى أن «الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة تسمى رياح الشمال».

وأشار المركز إلى تزايد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر مع تهيؤ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، خصوصاً على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة خلال فبراير يراوح بين 18 و21 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و28 درجة مئوية، والصغرى ما بين 12 و16 درجة مئوية.

ووفقاً للمركز فإن أقل درجة حرارة تم تسجيلها على الدولة خلال فبراير بلغت 5.7 تحت الصفر، وكانت على جبل جيس عام 2017.

وتابع أن متوسط سرعة الرياح خلال الشهر يبلغ 13 كم/ساعة. وكانت أعلى سرعة رياح وأعلى هبّة عام 2010 على «جبل مبرح»، حيث سجلت وقتها 141.5 كم/س.

وأكد المركز أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يصل إلى 59%، حيث يراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 و88%، والصغرى ما بين 29 و40%.

وكانت أعلى سنة تكرّر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية 2021، حيث بلغ عدد تكرار حدوثه 18 يوماً من الضباب، وأربعة أيام من الضباب الخفيف.

وبلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر، 317 ملم على «الحويلات» سنة 1988.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، إذ تراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقعت أن يبقى طقس الإثنين المقبل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً.

كما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار أحياناً، فيما تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.