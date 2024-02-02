حمدان بن محمد: «أنا هـنا.. لكن طمـوحـاتي هناك»

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه على «إنستغرام» بيتين شعريين مرفقين بصورة سموه بجانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قال فيهما:



من خلـقـة الإنسـان يـحتـاج الإدراك

كي يصنع التاريخ في الطول والعرض

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أنا هـنا.. لكن طمـوحـاتي هنــــــاك

بعد ما حققت الطموحات في الأرض