أمطار و"برودة" ورياح قوية.. "الأرصاد": عدم استقرار في الطقس خلال "فبراير"

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر فبراير الذي يُعد أحد شهور فصل الشتاء، يشهد بقاء منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، لتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وتشهد الدولة اليوم طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً، منوهاً إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة تسمى بـ"رياح الشمال".

وأشار إلى تزايد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، مع تهيؤ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية، موضحاً أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر فبراير يتراوح ما بين 18 و21 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و28 درجة مئوية، و "الصغرى" ما بين 12 و16 درجة مئوية.