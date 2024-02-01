حمدان بن محمد: نبارك لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة 5 نجوم ضمن منظومة Qs

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، لخريجي الدفعة الجديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، كما بارك سموه لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة 5 نجوم ضمن منظومة Qs كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فخورون بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي ... نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي هذه الكوكبة من أبناء وبنات الإمارات الذين قطعوا العهد للحفاظ على علمنا خفاقاً وبلادنا آمنة مطمئنة ... أمامكم اليوم مهمة جليلة تحمل في طياتها كل معاني العز والفخر والشرف من أجل سلامة المواطن والمقيم والزائر".

وأضاف سموه: "نبارك لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة 5 نجوم ضمن منظومة Qs كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف... هذه دبي وهذه طموحاتها التي ترتقي دوماً بالعلم والعمل للريادة العالمية".