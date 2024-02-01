"تصفير البيروقراطية الحكومية" يتصدر "إكس".. ومتابعون "الإمارات تجسد التميز بأسمى صوره"

تصدر وسم #تصفير_البيروقراطية_الحكومية، المواضيع الأكثر تداولا في دولة الإمارات، على منصة "إكس"، وذلك بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، ستعمل الجهات الحكومية، من خلاله، على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%.

وعبر متابعون، من مواطنين ومقيمين في الإمارات، عن إعجابهم وفرحتهم بإطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، لما له من ميزات كتسهيل معاملاتهم، وسرعة إنجازها، فقال أحد المتابعين: تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات سيكون لها مردود إيجابي على المواطن والمقيم في الإمارات، والمكافآت التحفيزية للموظف أو فريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات الغير ضرورية ستحفزهم لبذل قصارى جهدهم لإتمام عملهم على أكمل وجه".

وشكر متابعون دولة الإمارات وحكامها على سعيهم المتواصل لتحسين شكل الحياة على مختلف الأصعدة، وعلى هذا القرار الذي وصفوه بـ "الخطوة الرائعة"، فقال أحدهم: "بادرة الإمارات العربية المتحدة لتصفير البيروقراطية الحكومية خطوة رائعة تستحق الثناء والاقتداء.. شكرا حكومة الإمارات".

من جانبهم وجد متابعون أن هذه الخطوة تجسد "التميز بأسمى صوره"، فقال أحدهم: "من أجمل الجُمَل التي قرأتها اليوم ولها معانٍ عميقة.. "تصفير البيروقراطية الحكومية".. كلام و فعل جميل رأيناه على أرض الواقع في دبي.. وهذا يجسد التميز بأسمى صوره".

كما وجد متابعون أن تطبيق هذا النوع من الأفكار التي تسهل حياة البشر، هو مؤشر حقيقي لسعادة الشعوب، فقالت إحدى المتابعات: "لهذا نحن محظوظين كجيل يعيش على تطبيق هذه الأفكار وتسهيل حياة البشر وهي مؤشر حقيقي لسعادة الشعوب".

وقال متابعون أن مصطلح "تصفير البيروقراطية الحكومية"، مصطلح جديد يضاف إلى قاموس قطاع الأعمال لمواصلة الصعود نحو القمة، فقال أحدهم: " تصفير البيروقراطية الحكومية مصطلح جديد يضيفه ملهمنا الشيخ محمد بن راشد إلى قاموس القيادة والإدارة الحكومية و قطاع الاعمال لمواصلة الصعود نحو الأعلى لنكون دائما في القمة ويحاول الجميع اللحاق بنا.. الحمد لله على نعمة الامارات".

من جهتهم هنأ متابعون، من خارج الإمارات، الدولة حكومة وشعبا على هذه الخطوة، داعين باقي الدول للاستفادة من هذه التجربة، وأخذ الإمارات كنموذج في مجال تحسين الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية، فقال أحدهم: "هنيئاً لـ #الإمارات حكومة وشعبا.. أدعو باقي الدول أن تتعلم من الإمارات وتتخذها نموذجا ولا سيما في مجال تحسين الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية".