ملتقى لـ"رصد احتياجات المتقاعدين" في أبوظبي ومساعدتهم على الادخار والاستثمار

نَظم صندوق أبوظبي للتقاعد أولى الفعاليات المجتمعية الخاصة للمتقاعدين لعام 2024، إذ عَقد المٌلتقى التعريفي "رحلة المتقاعد"، وذلك في إطار اضطلاع الصندوق بدوره ومسؤوليته الاجتماعية لمَد جسور التواصل مع المتقاعدين والتَعرف على احتياجاتهم واهتماماتهم عن قرب، وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول ما يُمكن تقديمه لتَعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.

تضمّنت الفعالية عقد ثلاث جلسات نقاشية عن "مرحلة ما بعد التقاعد"، تناولت الجلسة الأولى، -التي قدمها ممثلو الصندوق- تحت عنوان "حقوق المتقاعدين وخدمات الصندوق “، نُبذة تعريفية عن الصندوق وأهم الخدمات التي يقدّمها للمتقاعدين، كما تطرقت إلى دور نظام التقاعد في حفظ حقوق المواطنين وأهم حقوق المواطنين التي يكفلها لهم قانون التقاعد لإمارة أبوظبي.

وتناولت الجلسة الثانية، التي قدّمها مستشار اقتصادي وإداري علاقات وريادة أعمال، الدكتور عبد اللطيف العزعزي، موضوع التهيّئة البدنية والصحية لمرحلة التقاعد، أنماط الحياة الصحية، وآليات الوقاية من التغيرات النفسية التي قد يتعرض لها المتقاعد حديثاً بعد التقاعد، وآلية التأقلم مع المرحلة الجديدة، كما تطرقت الجلسة إلى أهمية التفكير المبكر في مرحلة ما بعد التقاعد وكيفية مساهمته في مساعدة المواطن حديث التقاعد على وضع خطط وأهداف مدروسة، وإمداده بأفكار حول كيفية استغلال وقت الفراغ ووضع أهداف جديدة لنفسه.

وتطرقت الجلسة الثالثة والأخيرة إلى موضوع "الثقافة المالية للمتقاعد"، حيث استعرضت عدداً من النصائح التي ترفع من مستوى الوعي المالي لدى المتقاعدين حديثاً، أبرزها الحرص على إعداد ميزانية تقلّص النفقات وتساعد على الادخار، والتَعرف على طرق الاستثمار وأنواعه واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى تعلّم بعض الأساسيات الاقتصادية التي تساعد على وضع أهداف مالية طويلة الأجل.

وفي نهاية الملتقى شارك المتقاعدون وأسرهم في فعالية لممارسة الرماية وذلك حرصاً من الصندوق على تشجيع المتقاعدين على ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة وتبني نمط حياة صحي.

وأكد المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، حرصه على استمرار عقد الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة لتعزيز التواصل مع المتقاعدين للتعرف على احتياجاتهم بهدف تصميم البرامج والمبادرات النابعة من احتياجاتهم الحقيقية بما يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من الصندوق، لافتاً إلى التزام الصندوق بدوره فيما يتعلق بتقديم كافة سبل الدعم للمتقاعدين لمساعدتهم على التخطيط السليم والمريح لمرحلة التقاعد. وقال الحمادي: "سيواصل الصندوق جهوده للارتقاء بخدمات التقاعد والعمل على توسيع المزايا والخدمات المقدمة للمتقاعدين".