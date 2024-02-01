"تاكسي دبي" تضاعف أسطول مركبات المطار بنسبة 100%

أعلنت شركة تاكسي دبي عن مضاعفة عدد مركبات التاكسي في مطارات دبي بنسبة 100%، وذلك من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة صديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع النمو المتزايد لأعداد المسافرين والزوار والفعاليات العالمية التي تشهدها الإمارة، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها لتلبية تطلعات المتعاملين والمجتمع.

وتعتبر خدمة تاكسي المطار مخصصة حصرياً للقادمين إلى مطارات دبي وميناء راشد، وتتيح مركبات تاكسي المطار لركابها الوصول إلى أي وجهة في دولة الإمارات على مدار الساعة، حيث يمكن للمتعامل عند الوصول لأي من مطارات إمارة دبي، طلب الخدمة التي توفرها الشركة عبر موظفين مؤهلين وعلى اتم الاستعداد للمساعدة في الوصول إلى الوجهة المطلوبة.

وبذلك تكون شركة تاكسي دبي أكبر الشركات المشغلة لمركبات الأجرة في دبي بحجم اسطول مركبات أجرة بلغ ما يقارب 5,566 مركبة، وبزيادة في حصتها السوقية في قطاع مركبات الأجرة إلى 45%.

أكبر مشغل لمركبات الأجرة

وأكد السيد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن مضاعفة مركبات أسطول المطار من 350 إلى 700 مركبة يأتي في إطار حرص تاكسي دبي على دعم خدمات مركبات الأجرة في المطار وزيادة عدد الرحلات بنسبة 30% ما يساهم في تقليل زمن الانتظار وسرعة توفير الخدمة للمسافرين، إضافة لسعي الشركة المستمر على تحسين وتطوير خدماتها لتلبي احتياجات وتطلعات متعامليها وتعزيز القدرة التشغيلية لتاكسي دبي على مواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين والطلب على مركبات الأجرة في مطارات الإمارة وتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية، ولا سيما أن "تاكسي دبي" توفر في مطارات دبي العديد من المركبات المجهزة بجميع وسائل الرفاهية كمركبات الليموزين والمركبات الكهربائية، وجميع المركبات يتم تنظيمها ومراقبتها من قبل مراكز التحكم في شركة تاكسي دبي لضمان عمليات نقل آمنة وسريعة للمتعاملين.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن التوسع في أسطول مركبات الشركة يؤكد الحرص على مواصلة الجهود نحو تعزيز المكانة الرائدة للشركة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وترسيخ دورها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة على مستوى الإمارة وبذلك تم زيادة الحصة السوقية للشركة من خلال مضاعفة الاسطول في مطارات دبي، وهو ما يشكل أيضا تأثير إيجابي على إيرادات الشركة.

المزود الحصري

من جانبه أشار أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة إلى أنه في ظل النمو المتزايد الذي يشهده مطار دبي الدولي في عدد المسافرين، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 88 مليون مسافر خلال عام 2024، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتزويد شركة تاكسي دبي باعتبارها المزود الحصري لخدمات تاكسي المطار، بعدد 350 لوحة مركبة، بهدف تعزيز قدرتها التشغيلية على مواكبة النمو والتطور السريع الذي تشهده مطارات دبي عبر تقديم خدمات نقل عالية المستوى.

وتُقدم تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة بأسطولها الكبير والصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمة التوصيل للشركات.