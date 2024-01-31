الإمارات تعرض تجربة "تطوير خدمات التقاعد" على مؤسسات "الضمان الاجتماعي" العربية

استعرض صندوق أبو ظبي والتقاعد والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تجربة دولة الإمارات الرائدة في الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتَعزيز خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك خلال مشاركتهما في ندوة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) حول الابتكار والإبداع لتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية، والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 29إلى 30يناير الجاري.

وتأتي المشاركة في إطار إبراز دور دولة الإمارات كإحدى الدول البارزة والسباقة في تَطبيق المبادرات الابتكارية في مجال التقاعد وخدمات الضمان الاجتماعي باعتباره من أهم ركائز استراتيجيات تَطوير الخدمات التفاعلية والاستباقية للمتعاملين لتَحسين تجربتهم في الحصول على خدمات تواءم احتياجاتهم.

وقَدم الصندوق خلال الندوة، عرضاً شاملَا تناول رحلته الشاملة لبناء ثقافة الابتكار في بيئة العمل عبر اتباع منهجية إبداعية متَطورة تقوم على دمج الأفكار الجديدة مع الأنظمة والعمليات القائمة، واستحداث مشاريع ابتكارية لتًطوير العمليات وتَعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة لتُلبي توقعات المتعاملين.

واستعرض الصدوق تفاصيل ونتائج تَطبيق نظام "الاشتراكات الذكية“، الذي يعد إحدى المخرجات الأساسية لبرنامج التَحول المؤسسي" أجيال “، لافتاً إلى إحداثه نقلة نوعية في طريق سداد الاشتراكات التقاعدية، إذ وَفر الوقت والجهد على الصندوق وجهات العمل بطريقة جديدة ومبتكرة.

كما ساهم في تَوفير منصة بيانات متكاملة مشتركة مع الصندوق تضمن الدقة العالية وتدعم اتخاذ القرار وإجراء الدراسات من قبل متخذي القرار في جهات العمل. وأشار الصندوق خلال العرض إلى أن تَطبيق الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة يُعزز من استقرار نظام التقاعد واستدامته لا سيما في ظل التطورات والتحولات العالمية المختلفة، مؤكدا أنه يعمل جاهداً على ترسيخ قيم وثقافة الإبداع والابتكار من خلال التشجيع على المخاطرة العقلانية لتوليد أفكار خارجة عن إطار المألوف بما يضمن تحقيق التغيير الإيجابي لتحقيق التَطَور والتَحسين.

كما عرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تجربتها في مجال الابتكار باعتباره يجسد إحدى القيم التي تتبناها وتهدف إلى تحقيقها من خلال أهم أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في تَعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية. ومن المشاريع المبتكرة التي عرضتها الهيئة مشروع "بصمة وفاء" وهو تطبيق رقمي متاح للمتقاعدين ويمكن الدخول إليه بالهوية الرقمية في أنظمة أبل وأندرويد، ويتيح للمتقاعد الاستفادة من الخصومات والامتيازات المقدمة للمتقاعدين والتي توفرها جهات وشركات عاملة في الدولة، علاوة على أن التطبيق يوفر خدمة استباقية للمتقاعدين وهي شهادة المتقاعد الرقمية التي يمكن إبرازها لدى الجهات الأخرى في دولة الإمارات والتي تطلبها لمنح المتقاعد خدمات وخصومات دون حاجة لمراجعة الهيئة وطلبها.

كما استعرضت الهيئة أنشطتها في دعم الابتكار والتي يشارك فيها الموظفون ومتعاملو الهيئة من خلال جلسات العصف الذهني، والهاكاثونات ومختبرات الابتكار التي تقدم من خلالها حلولا مبتكرة لتحديات تواجه الإدارات في الهيئة، أو المتعاملين وأصحاب المصلحة، الأمر الذي نتج عنه 300 فكرة تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، و110 حل مبتكر لتحسين العمليات والخدمات التشغيلية شارك فيها ما يقارب ألفان شخصا في خمسين فعالية نظمها فريق الابتكار في الهيئة.

وأكدت الهيئة حرصها على دعم كافة أشكال فرص التعاون الفعالة مع الشركاء التي تعود بالنفع على كافة أطراف العلاقة التأمينية المتمثلة في فئات المستفيدين وجهات العمل ومؤسسات التأمينات، وكذلك الجهات الداعمة لعمل هذه المؤسسات كالمحافظ الاستثمارية وغيرها، وذلك بما يسهم في تمكين الصناديق من تحسين أدائها وتعزيز خدماتها للمشتركين بشكل أفضل في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.