"العقارب" يبشر بالأمطار الغزيرة خلال فبراير

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ابراهيم الجروان، أن تشهد الدولة خلال شهر فبراير المقبل، غزارة في سقوط الأمطار، مع حلول موسم العقارب، الذي يتميز بأمطاره على مناطقة واسعة.

وقال الجروان لـ "الامارات اليوم" ، إن فترة "الاربعين العقربي"، تبلغ أربعين يوما تبدأ تقريبا في 6 فبراير، وعند البعض 3 فبراير ، وتنتهي في 17 مارس، وتتميز بغزارة الامطار وشموليتها، أي ان مطرها يكون أعم ، ويشمل مناطق واسعة، ويقال ( العقربي تسقي بر و بحر ) ، كما تتميز هذه الفترة بنشاط رياحها وتقلبها بين (شمالية غربية) و( شمالية شرقية) و سهيلي (جنوبية غربية).

وذكر الجروان أنه خلال نفس الفترة، يكون موسم العقارب الذي يوصف بأمطاره الغزيرة، ويبدأ من طلوع منزلة سعد الذابح في 10 فبراير إلى نهاية منزلة سعد السعود في 20 مارس .

وأشار إلى أن فترة ‏(اربعين المريعي) تدخل مع دخول در الاربعين، خلال الاسبوع الأخير من ديسمبر، وتكون بداية الأربعين العقربية مع در الثمانين الذي يبدأ من 7 فبراير، و منهم من يضعه ابتداءا من 3 فبراير.

واستعرض الجروان بعض الأبيات الشعرية التي توصف هذه الفترة إذ يقول الشاعر راشد الخلاوي :

فيالله بتالي العقربيات سيلة

يفرح بها راعي السواني الهزايل

ويقول آخر :

يعل دار الزين ما ييبس ثراها

وترتوي يا رب بالخير الفضيل

ويعل سيل العقربي يروي ضماها

لي ينبت سيحها وردٍ جميل

ويقول آخر :

السيل يا سدرة الغرمول يسقيك من مزنة هلت ألما عقربيه

جدير بالذكر أنه بحسب المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي يستمر حتى السبت المقبل مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي، مع احتمال سقوط أمطار ليلاً على بعض المناطق الغربية والساحلية و الشمالية، ويتعمق المنخفض تدريجياً يومي الخميس والجمعة على مناطق متفرقة يصاحبه سقوط أمطار على فترات مع انخفاض في درجات الحرارة.