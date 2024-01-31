19.9 ألف مصباح موفر للطاقة في محطات المترو

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرحلة الأولى والثانية من مشروع ترشيد الطاقة من خلال تركيب 19 ألفاً و968 مصباحاً كهربائياً موفراً للطاقة من نوع (LED) في محطات ومرافق المترو، ما أدى إلى توفير نحو 16.7 مليون كيلوواط من الطاقة خلال سنتين، بما يعادل سبعة ملايين و600 ألف درهم، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية بمقدار 7.283 أطنان من ثاني أكسيد الكربون.

وتهدف هذه المبادرة إلى جعل الإمارة مدينة أكثر استدامة والأفضل للعيش في العالم، وهي ضمن مبادرات الهيئة لتحقيق الاستدامة، وتوفير منظومة نقل صديقة للبيئة، وإبراز جهودها في دعم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، التي تهدف إلى ترشيد الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وقال مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، محمد الأميري: إن المشروع يتضمن استبدال مختلف تجهيزات الإضاءة العادية في محطات ومرافق مترو دبي على طول خطيه الأحمر والأخضر بمصابيح (LED) التي تعمل على تحويل ما يقرب من 95% من الطاقة المستخدمة إلى ضوء، ولا يُهدَرُ منها سوى 5% كحرارة، وهذا يجعلها خيار إضاءة صديقاً للبيئة، وأقل كُلفة، ويجسّد التزام هيئة الطرق والمواصلات بالممارسات المستدامة.

وذكر أن الهيئة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء عام 2021، من خلال استبدال سبعة آلاف و200 وحدة إضاءة موفرة للطاقة، الأمر الذي أدى إلى توفير نحو أربعة ملايين و981 ألف واط خلال عام واحد، إضافة إلى تقليل البصمة الكربونية بمقدار مليونين و142 ألفاً و24 طناً من ثاني أكسيد الكربون. وقال: استكملت الهيئة المرحلة الثانية باستبدال 12 ألفاً و768 وحدة إضاءة موفرة للطاقة تم من خلالها توفير أربعة ملايين و981 ألفاً و964 كيلوواط خلال السنة الثانية، وتقليل 5141 طناً من ثاني أكسيد الكربون. وأضاف أنه بدأ العمل في المرحلة الثالثة من المشروع المتوقع استكماله بنهاية العام الجاري. وتتضمن هذه المرحلة تركيب 12 ألفاً و717 وحدة إضاءة موفرة للطاقة في مواقف السيارات، والمنشآت التابعة لمترو دبي. ويتوقع أن توفر المرحلة الثالثة سبعة ملايين و296 ألفاً و576 كيلوواط، بما يُعادل ثلاثة ملايين و349 ألفاً و128 درهماً إضافة إلى تخفيض 5141 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.