محمد بن راشد : توفير منظومة صحية وفق أعلى المعايير يأتي في صدارة الخطط التنموية للدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن توفير أرقى معايير الرعاية الصحية في الإمارات تحقق بفضل منظومة طبية متطورة شاملة وعمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص هدفه صحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض، مثمناً سموه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في رفع كفاءة القطاع الصحي بالدولة وتعزيز تنافسيته ورفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، بما يعود بالنفع على المجتمع ويكفل المقومات التي تضمن صحة أفراده وجودة حياتهم.

وأضاف سموه أن توفير منظومة رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية يأتي في صدارة الخطط التنموية الطموحة لدولة الإمارات، بما يرسخ مكانتها كمركز فاعل ومؤثر في مجال الرعاية الصحية لا يخدم احتياجات أهل الإمارات فحسب ولكن يضع إمكاناته وقدراته في خدمة شعوب المنطقة والعالم، مؤكداً سموه أن معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم. ورحّب سموه بالشركات العالمية العارضة وكذلك الكوادر الطبية التي حرصت على الحضور من مختلف دول المنطقة والعالم من أجل مناقشة أبرز المستجدات في مجال الرعاية الصحية للارتقاء به، وللمشاركة في هذا الحدث بما له من ثقل ومكانة نوعية في مجال تخصصه.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، لفعاليات الدورة 49 لمعرض الصحة العربي 2024، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3400 جهة عارضة واكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنجاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمسؤولين ضمن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل.

جولة

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبرى الشركات وما تقدمه من ابتكارات وحلول تقنية حديثة سواء المستخدمة في مجال التشخيص أو العلاج، وكذلك التجهيزات المهنية التي تشمل مختلف التخصصات الطبية والتي تمثل أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، إذ يشكل معرض الصحة العربي أكبر تجمّع للمتخصصين في مجال الرعاية والصناعة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على التوقُّف لدى عدد من الأجنحة العالمية للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول تشخيصية وعلاجية متطورة، حيث زار سموه جناح شركة "سيمنز هيلثنيرز" العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية التي تقدم أحدث ابتكاراتها وحلولها الطبية الأحدث عالميا في مجال التصوير المقطعي المُحَوسَب ، والذي يأتي تتويجاً لعقود من البحث في تكنولوجيا التصوير الطبي بالأشعة المقطعية، ويمثل نقلة نوعية في هذا المجال بالاعتماد على الحوسبة الكمية.

كما زار سموه جناح "كليفلاند كلينيك"، حيث استمع سموه إلى شرح حول المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل التفاعلي المقامة بالشراكة مع كليفلاند كلينيك أبوظبي، التي توفر رعاية طبية شاملة من الطراز العالمي تتضمن أحدث الخيارات التشخيصية والعلاجية لطيف واسع من الأمراض وتقدم نهجاً متكاملاً ومبتكراً لتشخيصها وعلاجها ، من خلال الخبرات متعددة التخصصات والعلاج المتخصص.

وخلال الجولة في معرض الصحة العربي توقف سموه عند جناح شركة كانون التي تساهم من خلال برنامج الرعاية الصحية الخاص بها، في تعزيز تجربة المرضى، وبناء مجتمعات صحية، وتحقيق التميز التشغيلي. واطلع سموه خلال زيارته للجناح على مجموعة كاملة من حلول التصوير الطبيّ للتشخيص، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالأشعة السينيّة، والتصوير فوق الصوتيّ، والتصوير بالرنين المغناطيسي في جميع أنحاء العالم فضلا عن أحدث الحلول الرقمية المتمثلة في بحوث العمليات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا يعود بمنفعة كبيرة على المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية.

كما زار سموه منصة مجموعة "بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، حيث اطلع سموه على استراتيجية بيور هيلث للاستدامة والتي تتضمن منصة «دواك»، الصيدلية الرقمية التابعة للمجموعة، والتي تهدف إلى تقديم أدوات فعالة تولي الأولوية لتقليص الوقت الذي تتطلبه المهام الإدارية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل عام، وتسخير التكنولوجيا المتطورة، التي تشمل حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحسين الإدارة الاستباقية للصحة، والتدخل المبكر، والرعاية المصممة حسب حاجة الأفراد.

رافق سموه خلال الزيارة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، وسعادة هلال سعيد المري، رئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بالقطاع الطبي.

قطاعات رئيسية

ويتمحور المعرض في دورته الحالية حول تسعة قطاعات رئيسية، تشمل المعدات والأجهزة الطبية؛ والمستلزمات والسلع الاستهلاكية؛ وجراحة العظام والعلاج الطبيعي؛ والتصوير والتشخيص؛ والرعاية الصحية والخدمات العامة؛ وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات؛ والبنية التحتية والأصول؛ والعافية والوقاية الصحية؛ والتحول، كما يتناول مؤتمر الصحة العربي 2024 المُرافق للمعرض عشرة مواضيع مهمة، بدءاً من مرض السكري وصولاً إلى طب الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى وإدارة الجودة.