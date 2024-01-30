"اجتماعية الشارقة": اتفاقيات مع 86 شركة بالقطاع التجاري لتقديم خصومات لحاملي بطاقة "سند"

أفادت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بأنها أتاحت خصومات ومزايا للمستفيدين من بطاقة "سند" المصرفية، والتي توزعها على كافة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والبالغ عددهم 10981 شخصاً، موضحة أن هذه البطاقة تخول المستفيدين للحصول على تخفيضات على أسعار المشتريات المتنوعة.

وأكدت الدائرة أن تلك البطاقة تقدم خصومات ومزايا على خدماتها ومنتجاتها لصالح حامليها من كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 15 فئة تندرج تحت 5 مجموعات، هي "دعم العجز المادي" و"دعم الرعاية الصحية"، و"دعم المرأة" و"دعم رعاية الطفولة"، والمجموعة الأخيرة هي دعم ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة.

وتقوم إدارة التلاحم المجتمعي، في قسم المسؤولية المجتمعية بالدائرة بعقد اتفاقيات مع المؤسسات والشركات التجارية تتيح بموجبها حصول حاملي بطاقة "سند" على تخفيض وخصومات لمشترياتهم المتنوعة، وفي كل عام تتجدد هذه الاتفاقيات، خاصة وأن الاتفاقيات لها الدور الرئيس في توفير الدعم المادي.

وقالت مدير إدارة التلاحم المجتمعي حصة الحمادي، إن عدد الشركات التي تم توقيع الاتفاقية معها خلال العام المنصرم 2023 بلغ 86 شركة ومؤسسة من القطاعات المختلفة، ونسعى لرفع نسبة المنضمين معنا من الشركاء، ما يوفر السعادة لحاملي بطاقة سند المصرفية.

وأضافت أن الهدف من "سند" والتي تم إطلاقها في عام 2017 هو مساعدة المنتسبين للدائرة على شراء وتوفير الاحتياجات والأغراض التي يحتاجونها، وتحسين مستواهم المعيشي، وبالتالي نحرص على زيادة عدد الجهات المساهمة معنا بناء على توقيع اتفاقيات بين دائرة الخدمات الاجتماعية مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لمنح المستفيدين من خدماتها الحصول على خيارات متنوعة ومزايا وخصومات على الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة.

وتعتبر "سند" بطاقة مصرفية تم إصدارها بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، تمكّن منتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية من مستحقي الضمان الاجتماعي من الحصول على المساعدات الاجتماعية الشهرية، كما تتيح لهم الحصول على مزايا وخصومات تقدم من قبل الشركات المساهمة ويمكن لذوي المستفيدين منها أو من ينوب عنهم استخدامها، لا سيما أن أصحاب البطاقة قد يكونوا من فئة كبار السن أو طريحي الفراش أو الأطفال أو فئة المعاقين، وغيرها من الفئات ممن يتعرضون لظروف اجتماعية.