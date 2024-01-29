رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير قطر تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، والمقرر عقدها في فبراير المقبل.

سلم الرسالة إلى سموه، سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة، خلال استقباله في الديوان الأميري.