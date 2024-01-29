مكتوم بن محمد: قطاع الصحة يمثّل أولويةً قصوى وتطويره محور عمل رئيسي للإمارات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزيته برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.

وأشار سموه إلى أن قطاع الصحة يمثل أحد أهم القطاعات التي تمنحها دبي ودولة الإمارات أولوية قصوى لتطويرها والنهوض بقدراتها بما يتماشى مع الخطط التنموية الطموحة التي تضع رفاهية الإنسان وسعادته كهدف استراتيجي تُسخّر في سبيل تحقيقه كافة الإمكانات، وذلك من خلال استقطاب الخبرات والمواهب والمؤسسات الرائدة عالمياً، لتكون دبي دائماً المحور الذي تنطلق منه الأفكار الخلاقة والحلول التي تؤكد مكانتها كمركز فاعل وشريك مؤثر في مجال الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لفعاليات الدورة 49 لمعرض الصحة العربي، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ما يزيد على 3400 جهة عارضة واكثر من 180 دولة مشاركة من جميع أنجاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمستثمرين والمسؤولين ضمن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل.

جولة

واطلع سموه خلال جولة شملت عدداً من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض الذي يضم أكثر من 40 جناحًا دوليًا، على ما يضمه الحدث الرائد من مشاركات لكبرى الشركات العالمية، حيث أثنى سموه على ما يوفره الحدث الرائد على مستوى المنطقة من منصة مؤثرة وفعالة تهدف إلى معالجة التحديات العالمية في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في إتاحة المشاركين لفرصة التواصل مع الجهات الرائدة في القطاع من مختلف أنحاء العالم، واستعراض المؤسسات والشركات لمنجزاتها وتطورها وتعزيز انتشارها التجاري انطلاقا من دبي إلى العالم.

وحرص سموه خلال جولته في المعرض على التوقُّف لدى عدد من الأجنحة للاطلاع على ما تقدمه من منتجات وتقنيات وحلول مبتكرة، حيث زار سموه منصة "M42 " حيث أطلع سموه على ما تقدمه من مشاريع في استشراف مستقبل الصحة المستدامة مدفوعة بأحدث التقنيات لاسيما المرتبطة بعلم الجينوم والذكاء الاصطناعي.

كما زار سموه جناح مدينة دبي الطبية، حيث أطلع سموه على أبرز إنجازات المدينة، وما تقدمه من مشروعات في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، إضافة إلى مشاركات المدينة ضمن الجلسات الحوارية التي يتخللها المعرض ضمن فعالياته.

وتوقف سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عند منصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتي تشارك في الدورة الحالية للمعرض عبر أربعة محاور رئيسية تحمل عناوين "مجتمع صحي" و"رعاية رائدة" و"ذكاء اصطناعي وتنبؤ استباقي" و"الاستدامة" ويتضمن كل محور حزمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الاستثنائية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية.

وأستمع سموه خلال جولته في معرض الصحة العربي إلى شرح حول ما تقدمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مشاريع ومبادرات تضمنت ثمانية مشاريع تُبرز أهم إنجازات الوزارة في برامج الوقاية والصحة العامة إلى جانب أحدث الأنظمة والحلول التقنية كجزء من التزام الوزارة بـ"استراتيجية نحن الإمارات 2031" بتعزيز سعادة المتعاملين والاستدامة الصحية وجودة الحياة عبر حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة.

كما زار سموه جناح شركة "فيليبس" الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الصحية، حيث استمع سموه إلى شرح حول مجموعة من أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمرضى لدعم التشخيص الدقيق والرعاية المتصلة، حيث تركز الشركة من خلال مشاركتها في المعرض على تأكيد التزامها بإعادة رسم ملامح الرعاية الصحية لتتمحور حول المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال مواصلة تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وخلال الجولة توقف سموه عند منصة شركة "جي إي هيلث كير" حيث تعرف سموه على ما تقدمه الشركة العالمية من حلول تقنية مبتكرة تسهم في تطوير كفاءة عمليات التشخيص عبر تحليل البيانات والاستفادة من برمجيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من الحلول الصحية الرقمية المخصصة في تحسين القدرات السريرية ورعاية المرضى.

وزار سموه الجناح الإيطالي في المعرض حيث اطلع سموه على مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المبتكرة بما في ذلك الأجهزة الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات الحيوية في الرعاية الصحية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والمواد المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والضوئيات وتقنيات النانو إضافة إلى آخر المستجدات حول الابتكارات الإيطالية الحديثة في مجال الإدارة الاستراتيجية للبيانات الصحية والذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الخوارزميات المطبقة على الصحة العامة.

رافق سموه خلال الزيارة وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، ورئيس دائرة الصحة – أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، والمدير التنفيذي لـ "دبي الصحية" الدكتور عامر أحمد شريف، ورئيس سُلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، وعدد من المسؤولين والخبراء والمعنيين بالقطاع الطبي.

قطاعات رئيسية

ويتمحور المعرض في دورته الحالية حول تسعة قطاعات رئيسية، تشمل المعدات والأجهزة الطبية؛ والمستلزمات والسلع الاستهلاكية؛ وجراحة العظام والعلاج الطبيعي؛ والتصوير والتشخيص؛ والرعاية الصحية والخدمات العامة؛ وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات؛ والبنية التحتية والأصول؛ والعافية والوقاية الصحية؛ والتحول، كما يتناول مؤتمر الصحة العربي 2024 المُرافق للمعرض عشرة مواضيع مهمة، بدءاً من مرض السكري وصولاً إلى طب الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى وإدارة الجودة.