غداً .. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق خاصة الغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س .. الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 05:01 والجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:09.

في بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة12:12 والمد الثاني عند الساعة 42:00 والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.