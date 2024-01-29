45 مليون مستخدم لوسائل النقل الجماعي في الشارقة العام الماضي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل في الإمارة بلغ 44 مليون و750 ألف و477 مستخدماً، وفقاً لأحدث إحصائيات الهيئة عن إجمالي المستخدمين للعام الماضي 2023، لافتة إلى أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة بلغ 32 مليون و768 ألف و656 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي أسطول حافلات النقل 11 مليون و932 ألف و880 راكباً، أما بخصوص النقل البحري فقد بلغ عدد مستخدميه خلال 6 أشهر 48 ألف و941 مستخدماً.

وأوضحت الهيئة خلال لقاء عقدته مع الصحافيين ونظمه نادي الشارقة للصحافة ضمن مبادرة "تواصل" اليوم، أن إجمالي عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال 2023 بلغ 616,312 مكالمة فيما وصل عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال لطلب الخدمات 381,863 مكالمة.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة المهندس يوسف خميس العثمني، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، ومدير المكتب علياء السويدي، ومدير نادي الشارقة للصحافة أسماء الجويعد، ومدير الهيئة لشؤون المواصلات عبد العزيز محمد الجروان، ومدير الهيئة لشؤون الطرق المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.

وأكد المهندس يوسف العثمني، تبني الهيئة لأفضل الاستراتيجيات وأساليب التواصل، وتوظيف أحدث التقنيات لمواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ولفت إلى أن الهيئة جعلت من مواقع التواصل الاجتماعي بوابات معلوماتية محدثة باستمرار ومفتوحة بينها وبين مختلف وسائل الإعلام من أجل ضمان وصول أخبار وتطورات نظام الطرق والمواصلات في الشارقة إلى الجمهور بأسرع وقت.

وأوضح أن الهيئة تحرص على العمل وفق استراتيجية واضحة ونهج مدروس لاستمرارية تطوير وتحسين الطرق الداخلية التي تحظى جميعها باهتمام الهيئة، لضمان تعزيز منظومة الطرق بالإمارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى تبني الهيئة نهج التطور والابتكار بالعمل المشترك مع مختلف الدوائر والجهات ذات الصلة.

من جانبه أكد طارق سعيد علاي، حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على بناء ومد جسور التواصل بين جهات ودوائر إمارة الشارقة ومختلف وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم جهود الإمارة في التطوير المستمر لخدماتها مشيداً بالتعاون المثمر مع هيئة الطرق والمواصلات وشفافية الحوار لنقل معلوماتها بدقة.

يذكر أن نادي الشارقة للصحافة أطلق مبادرة "تواصل" في العام 2018، بهدف تنظيم لقاءات دورية تجمع ممثلي الصحف المحلية بمسؤولي الجهات الحكومية بالشارقة لإتاحة الحوار المثمر والبناء ونقل تطوراتها والتعريف بمخرجاتها وتطلعاتها المستقبلية.