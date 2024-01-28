تكريم 7 جهات مجتمعية وتطوّعية

كرّمت شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المجتمعية والتطوّعية لمبادراتها الإنسانية المتميزة لعام 2023، وذلك في حفل تكريمي أقيم بمبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وشمل التكريم سبع جهات مجتمعية وتطوّعية هي: جمعية الإمارات للتبرع بالدم (بالدماء نرويك ياوطن)، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، وفريق أبشر ياوطن التطوّعي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، وفريق مبادرة المير الرمضاني.

وأكد مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، العميد سيف سعيد الشامسي، خلال التكريم، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز ثقة الجمهور بالصورة التي تحقق التعاون، وتنمي روح المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية، ووجّه الشكر للمشاركين في إنجاح المبادرات الرمضانية.

حضر التكريم نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، العقيد سهيل محمد الخييلي، وممثلو الجهات المجتمعية والتطوّعية، وعدد من المنتسبين.