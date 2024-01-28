انخفاض في «الحرارة» وفرص لسقوط أمطار اليوم

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً، وتتخلله سحب ركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، لافتاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس يوم غدٍ صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأشار إلى أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وأفاد بأن طقس الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، يصبح رطباً ليلا حتى صباح الخميس على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحياناً. وذكر أن الطقس خلال الفترة الحالية يتميز بانخفاض في درجات الحرارة على الدولة، حيث يكون الطقس معتدلاً نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مُصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وقال: «تتأثر الدولة أيضاً خلال الفترة الحالية بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار».

وأضاف: «تشهد الدولة كذلك خلال الفترة الحالية نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية، خصوصاً المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، فيما تزداد الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية».