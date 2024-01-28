109.3 آلاف استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات في أبوظبي خلال 2023

استفاد 109 آلاف و309 أشخاص من 248 فعالية ومحاضرة توعوية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال عام 2023، استهدفت جميع شرائح المجتمع، وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي، والأضرار الصحية والجسدية، وعوامل الخطورة، وكيفية الوقاية من مخاطر هذه السموم. وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العميد طاهر غريب الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير وتقديم مختلف برامج التوعية المجتمعية والأمنية، لمواجهة آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى حرص المديرية على إطلاق مبادرات وحملات لترسيخ القيم المجتمعية حول رفض المخدرات وآفاتها، والتعريف بمرض الإدمان، وفهم طبيعته، لتقديم الدعم اللازم من قبل الأسرة والمجتمع، والتوعية بالوقاية من خطر التعاطي.