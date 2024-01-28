تخريج 20 منتسباً لدبلوم لغة الإشارة في شرطة دبي

خرّجت شرطة دبي 20 منتسباً من دبلوم لغة الإشارة، لتمكين مقدمي الخدمة من مساعدة أصحاب الهمم- فئة الصمّ. واستمر الدبلوم ستة أشهر ضمن مرحلتين تدريبية وعملية، استهدفت مقدمي الخدمة في شرطة دبي.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة في شرطة دبي، العميد أحمد مرداس، الذي شهد حفل التخريج، أن دبلوم لغة الإشارة يأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات القائد العام، الفريق عبدالله خليفة المري، لدعم وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأضاف أن هذا الدبلوم يعزز قدرات مقدمي الخدمة من التعامل مع أصحاب الهمم- فئة الصم، ليكونوا قادرين على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، خصوصاً أن الخريجين تم تأهيلهم على أعلى مستوى، وفق منهج أكاديمي معتمد، ليتخرجوا اليوم وكل منهم يحمل رخصة مساعد مترجم لغة الإشارة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، النقيب محمد المزروعي، أن المجلس مستمر في جهوده لدمج وتمكين أصحاب الهمم وإسعادهم، سواء من الموظفين وأسرهم، أو أفراد المجتمع.