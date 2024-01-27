توافد «الفرق التكتيكية» للمشاركة في «تحدي الإمارات 2024»

تواصل الفرق الشرطية التكتيكية ووحدات التدخل السريع وصولها إلى إمارة دبي للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، الذي سيقام من الثالث حتى السابع من فبراير المُقبل في ميدان الروية بدبي.

وأكد رئيس فريق التنسيق الدولي في اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، الرائد الدكتور عبدالله الشيخ، أن الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم حرصت على المشاركة في النسخة الخامسة من التحدي هذا العام بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع الماضية. وذكر أن اللجنة سجلت هذا العام مُشاركة فرق جديدة ستخوض المنافسات للمرة الأولى، إلى جانب الفرق المُستمرة في المشاركة من خارج الدولة وداخلها، مشيراً إلى أن سمعة التحدي أصبحت محط أنظار الأجهزة الشرطية والفرق التكتيكية لرفع مستوى الجاهزية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات الدول في خوض منافسات التحدي.

يذكر أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، منها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي. ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة، منها المسابقة التكتيكية، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط، وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.