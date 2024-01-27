شرطة أبوظبي تسمح للمركبات الثقيلة بالتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في الإمارة، بالتطبيق الفعلي للسماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز، من خلال استخدام المسار الثاني على اليمين لغرض التجاوز فقط، وذلك على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من جسر بينونة حتى جسر ايكاد بالاتجاهين، اعتباراً من الإثنين المقبل.

وأوضحت أن القرار يأتي بهدف رفع مستويات السلامة المرورية في الإمارة، وتعزيز قطاع النقل اللوجستي من خلال رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية في أبوظبي.

ودعت سائقي المركبات الثقيلة إلى الالتزام باللوائح الإرشادية من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدة ضرورة قيام سائقي المركبات الثقيلة بالقيادة على المسار الأيمن للطريق وعدم الخروج منه إلا لغرض التجاوز فقط، مع ضرورة قيام سائق المركبة الثقيلة بفحص المرايا الجانبية، والتأكد من خلو النقطة العمياء تماماً من المركبات، قبل التجاوز، واستخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر، والعودة للمسار الأيمن بعد الانتهاء من التجاوز.

وحثت سائقي المركبات الثقيلة على الالتزام بالقرار، مؤكدة متابعة الطريق من الدوريات المرورية والأنظمة الذكية، وتطبيق المخالفات بحق غير الملتزمين بالتجاوز الصحيح والعودة للمسار الأيمن.