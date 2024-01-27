توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً، وتتخلله بعض السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق خصوصاً الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة، تنشط تدريجياً، مثيرة للغبار. أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب تدريجياً ليلاً. ويحدث المد الأول عند 13:29 والمد الثاني عند 04:06، والجزر الأول عند 21:00 والجزر الثاني عند 07:59.