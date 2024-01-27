إطلاق برنامج لتدريب وتوظيف خريجي كلية فاطمة للعلوم الصحية

أطلقت برجيل القابضة بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برنامجاً لتدريب وتوظيف خريجي كلية فاطمة للعلوم الصحية، بهدف خلق فرص وظيفية للمواطنين وتحفيزهم على الانخراط في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الجانبين لرفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية.

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون تقدم برجيل القابضة بموجبها منحاً دراسية كاملة للطلبة الملتحقين بتخصصات صحية، شملت 30 طالباً، إذ سيتم تعيينهم فور إتمامهم متطلبات البرنامج بنجاح، وتأتي هذه الخطوة ترجمة لخطط تمكين المواطنين وخلق الفرص الوظيفية لهم. وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن هدف هذا التعاون هو «صناعة الكوادر والكفاءات الرائدة والحاصلة على درجات علمية متميزة، لرفد المؤسسات الصحية بالكوادر المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية».

وأكد الحرص على مد جسور التعاون مع مزودي خدمات الرعاية الصحية والعمل على بناء برامج صحية بمعايير معتمدة، ما يسهم في استدامة واستقرار قطاع الرعاية الصحية. كما أكد أهمية دور الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتعزيز هذا الجهد وتوفير فرص ملائمة للخريجين في سوق العمل المحلي.

من جانبه، أكد المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، أن «هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تحفيز المواطنين للانخراط في قطاع الرعاية الصحية والعمل على دفع عجلة التقدم في كل المجالات بدعم من الشركاء الاستراتيجيين».

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تمكّن المواطنين وتضمن خلق مسار وظيفي لأبناء وبنات الإمارات في المجالات كافة»، معرباً عن أمله بالتحاق مزيد من المواطنين بالدورات والبرامج التدريبية التخصصية في مختلف وظائف القطاع الصحي. وأكد أن برجيل القابضة ستواصل مهمتها في جذب وتدريب المختصين في الرعاية الصحية الذين يلعبون دوراً أساسياً في مستقبل الرعاية الصحية ورفاهية المرضى في الإمارات.