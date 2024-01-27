أروقة المحاكم

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً لمحكمة أول درجة بإدانة موظف عربي، ومعاقبته بالحبس ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 253 ألفاً و700 درهم، وقضت ببراءته. وكانت النيابة العامة وجهت إلى الموظف ارتكاب جريمة اختلاس أموال أو سندات سلمت إليه إضراراً بأصحاب الحق، أو خيانة الأمانة، وأحالته إلى محكمة الجنح، التي قضت بإدانته، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، فألغت الحكم الابتدائي، وبرأته من التهمة.

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