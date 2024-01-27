تعرّض صديقان لضغوط نفسية بسبب الامتحانات، فقرر أحدهما البحث عن طريقة تعزز قدرته على التركيز.

وبحسب زاوية «جريمة وعبرة» التي تقدمها النيابة العامة في دبي للتوعية، فقد سمع أحد الصديقين عن المؤثرات العقلية، فقرر تجربتها.

ووقع في فخ أحد مروجيها، إذ تواصل معه وطلب شراء كمية منه.

وأرسل إليه المروج خريطة بموقع البضاعة، فحصل عليها، وجربها، وتوهم أنها منحته مزيداً من التركيز.

وظن أن ذلك سيفيد صديقه، فتحدث إليه وأقنعه بتجربتها، حتى يضمن التفوق في الامتحانات، وتأثر الآخر بكلامه، وحصل منه على جرعات دون مقابل.

وفي ظل ازدياد حاجتهما إلى السموم، تواصل الأول مجدداً مع مروجها، ما وضعه تحت أنظار الأجهزة الأمنية التي أخضعته للمراقبة، وضبطته مع صديقه، وأحالتهما إلى النيابة التي وجهت إلى الأول تهمة تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية للغير، ولصديقه تهمة التعاطي.

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