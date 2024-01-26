أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم في 2024

للعام الثامن على التوالي، حصلت أبوظبي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، وفق مؤشر "أمن المدن" الصادر عن موقع "نومبيو".

اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، يتحدث عن التعاون الفاعل بين مختلف القطاعات في أبوظبي، وإسهامه في اختيار أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام الثامن على التوالي. pic.twitter.com/7miQqmJbyd — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 26, 2024



وحافظت أبوظبي على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017، وتصدَّرت قائمة عام 2024 التي ضمَّت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار.