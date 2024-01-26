أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم في 2024

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  • متابعات موقع الإمارات اليوم
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للعام الثامن على التوالي، حصلت أبوظبي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، وفق مؤشر "أمن المدن" الصادر عن موقع "نومبيو".


وحافظت أبوظبي على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017، وتصدَّرت قائمة عام 2024 التي ضمَّت 329 مدينة في العالم، ما يعكس جهود الإمارة المستمرة لضمان جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوّار.

 

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