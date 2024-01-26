رئيس الدولة يعيّن وكيل «التغير المناخي» ومدير عام الاتحادية للموارد البشرية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد سعيد سلطان النعيمي في وظيفة «وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة».

وخلال سنوات خبرته المهنية، الممتدة لأكثر من 20 سنة، شغل النعيمي عدداً من المناصب القيادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنصب وكيل مساعد للخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى مناصب أخرى في مؤسسات متنوعة، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن ترقية وتعيين ليلى عبيد عجيل السويدي في وظيفة «مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».

وشغلت السويدي سابقاً منصب المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء في الهيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي حاصلة على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة الاستراتيجية، وأسهمت في تطوير العديد من السياسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية القدرات البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.