2.9 مليار درهم.. حصيلة صفقات «يومكس» و«سيمتكس»

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، اختتمت فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2024، في دورتهما السادسة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت عرض أبرز وأحدث ما توصلت إليه الشركات المحلية والدولية في قطاع الأنظمة غير المأهولة، وشهدت أيضاً العديد من المبادرات والعروض الحية والجلسات النقاشية، والصفقات التجارية والمنافسات، في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.

وشهدت فعاليات المعرضين على مدار أيامهما الثلاثة توافد صناع القرار والمتخصصين للاطلاع على أبرز القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً ونمواً غير مسبوق بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أحدثت ثورة في العالم خلال الأعوام القليلة الماضية.

وشهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب و«سيمتكس» 2024، إعلان مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، التي بلغت 18 صفقة بقيمة مليارين و932 مليون درهم.

وتفصيلاً، وصل إجمالي عدد الصفقات المحلية والدولية في اليوم الختامي إلى ثماني صفقات، بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و22 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي عدد صفقات اليوم الأول خمس صفقات، بقيمة 971 مليون درهم، ووصل مجموع صفقات اليوم الثاني إلى خمس صفقات، بقيمة 939 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2024»، بحضور المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ماجد أحمد الجابري، والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، منى أحمد الجابر، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال الجابري إن مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2024» وصل إلى خمس صفقات بقيمة بلغت 859 مليون درهم، تم خلالها التعاقد مع مجموعة «إيدج» لشراء أنظمة حماية المباني بقيمة 509 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «زين تكنولوجيز» لشراء مشبهات تدريب وخدمات الدعم الفني بقيمة 17 مليون درهم. كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الاتصال الأرضي بقيمة 152 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «بيانات للخدمات المساحية - بيانات ذ م م» لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة «ساتلايت امجينغ تكنولوجيز» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 81 مليون درهم.

وأشار الجابري إلى إجمالي الصفقات الدولية، التي بلغ مجموعها ثلاث صفقات بقيمة إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأميركية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة مليوني درهم.

وأكد في ختام المؤتمر الصحافي لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2024» حرص «مجلس التوازن» على تطبيق استراتيجيته في تعزيز الصناعات الدفاعية، وتحديد الأولويات وضمان الجودة، بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تسهم تحقيق رؤية الإمارات في مجال تطوير الأعمال وتمكين الصناعات، وجعلها نموذجاً بارزاً في أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية.

في سياق متصل، وقعت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً لتوريد 200 نظام لطائرات الهليكوبتر بدون طيار من طراز HT-100 وHT-750 لوزارة الدفاع الإماراتية، كجزء من صفقة تعد أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي.

وذكرت الشركة أنه سيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من شركة «أنافيا» التابعة لمجموعة إيدج، وتتخذ مقرها في سويسرا، وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

وتعد طائرات HT-100 المدمجة وHT-750 الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار، حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران، ما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران بدون طيار.

وقال رئيس قطاع المنصات والأنظمة في «إيدج»، خالد الزعابي: «تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة HT-100 وHT-750 ولمجموعة إيدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة (أنافيا)، ما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية. كما تُجسد الطلبية استراتيجية مجموعة إيدج في السعي إلى إقامة شراكات قوية، ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا النهج متماثلاً، حيث تمكنّا من خلال شراكتنا مع (أنافيا) من توسيع نطاق قدراتنا التكنولوجية عبر مجالات متعددة، مع ضمان النمو المستدام لكلا الطرفين. كما تتيح للمجموعة القيام بدورها في تطوير القدرات السيادية في المجالات الجوية والبرية والبحرية».

يُذكر أنه في نوفمبر 2023، استحوذت مجموعة إيدج على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة «أنافيا» التي تقوم بتطوير وتصنيع طائرات هليكوبتر بدون طيار، قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والنقل الحساسة، فضلاً عن كونها قابلة للتكيف بسهولة عبر محفظة إيدج المتنوعة من الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، ما يعزز مكانة «إيدج» كشركة رائدة في السوق في مجال الأنظمة ذاتية القيادة.

وشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) اختتام منافسات مسابقة «يومكس نكست جين» للشركات الناشئة، وهي إحدى المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع معرضي «يومكس وسيمتكس 2024».

وحصلت شركة «أي آر للهندسة» الإماراتية بجائزة أفضل شركة ناشئة جديدة بفضل ابتكاراتها التي قدمتها عبر منصة «يومكس نكست جين»، وتعمل الشركة الإماراتية الناشئة في تطوير البرمجيات وحلول الواقع المعزز المتقدمة، إضافة لحلول رقمية متقدمة متعمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتمكنت شركة «أي آر الهندسية» من ابتكار وإنشاء نموذج رقمي لمنتج ونظام مادي يعمل كنظير رقمي، ولا يمكن تمييزه بشكل فعال، وذلك بالتوازي مع تطبيقات المحاكاة والتكامل، والاختبار، والمراقبة، والصيانة.

وتعد الدورة السادسة لمعرضي يومكس وسيمتكس الدورة الأكبر والأضخم منذ انطلاق المعرضين في عام 2015، ونظمتهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجموعة إيدج الشريك الاستراتيجي، من أجل توفير منصة دولية لعرض التقنيات والابتكارات في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية للمعرضين تنافساً لنحو 20 شركة ناشئة من سبع دول للفوز بجوائز «يومكس نكست جين» القيمة، وتأهلت أربع شركات للتصفيات النهائية، وهي شركة إي آر للهندسة، وإكسو درونز، وستراي إي آي، وإير سيكس للأنظمة، ودرون ليف للهندسة. وسعت الشركات المتنافسة عبر المسابقة لعرض آخر ابتكاراتها وحلولها المتطورة، أمام طيف واسع من الشركات العالمية وقادة الصناعة والخبراء والأكاديميين، وذلك من أجل الحصول الاستثمارات اللازمة لتنمية وتطوير إبداعاتها في عالم الأنظمة غير المأهولة سريع التقدم والتطور، الذي سيقود المستقبل في القطاعات الدفاعية والمدنية والتجارية والطبية والزراعية. وقد وفّرت مبادرة «يومكس نكست جين» للشركات الناشئة الفرصة لتعزيز علاقاتها ودعم أعمالها من خلال التواصل مع المستثمرين، وإقامة شراكات فعالة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار، مع تسليط الضوء على أحدث تقنياتها. وهدفت مجموعة أدنيك من إطلاقها لمنصة «يومكس نكست جين» في الدورة السادسة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2024 إلى التأكيد على أن أبوظبي أصبحت مركزاً إقليمياً للابتكار والإبداع التقني في العديد من القطاعات الحيوية.

وأتاحت مجموعه أدنيك المجال واسعاً أمام الشركات الناشئة للاستفادة من الفرص العديدة والالتقاء مع قادة الصناعة الدوليين، كونه الحدث الوحيد على مستوى الشرق الأوسط والمنصة الرائدة لطرح وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

5 مبادرات

شهدت الدورة الحالية من المعرضين إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة.

كما تم تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة، وإطلاق مسابقة تحدي البرمجة في دورتها الأولى، التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك.

تحدي البرمجة

أعلنت وزارة الدفاع المنظمة لمسابقة تحدي البرمجة أسماء الفائزين بجوائز المسابقة، التي أطلقتها ضمن المبادرات الجديدة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2024 في دورتهما السادسة، وقد شارك في منافسات مسابقة تحدي البرمجة 178 متسابقاً، وحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، وشارك في المسار الأول 142 متسابقاً، وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بدروع تقديرية لتعزيز روح المنافسة بين جميع المشاركين، وفاز في هذا المسار كل من زايد حمد وناصر هلال الرواحي وأحمد علي الكتبي.