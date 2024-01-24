422 مبنى حكومياً أكثر استنزافاً للمياه في الدولة.. وخطة لخفض استهلاكها 25%

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أنه تم رصد 422 مبنى حكومي اتحادي عبارة عن مدارس ومستشفيات وجهات أخرى، تعد الأكثر استنزافاً واستهلاكاً للمياه على مستوى إمارات الدولة، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على استهداف خفض الاستهلاك المائي لهذه الجهات بنسبة 25%.



وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "الوزارة لم تفقد الأمل في العمل على مشروع وطني اتحادي للمحافظة على مناسيب المياه الجوفية، لاسيما وأن الكميات المستنزفة من هذه المياه مخيفة جداً"، لافتاً إلى أن 46% من المياه المستخدمة يومياً تأتي من باطن الأرض في دولة تعاني ضعفاً في نسب الأمطار، وهو أمر مقلق جداً، بحسب وصفه.