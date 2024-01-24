«تريندز» يؤكد أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ويعزز شراكاته العالمية

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، سلسلة حوارات بحثية في جنيف بسويسرا مع ثلاثة مراكز بحثية تعليمية، هي: مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، برئاسة الدكتور كولوم مورفي، ومركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة (UNU-CPR)، برئاسة الدكتور آدم داي، ومركز المدن العالمية (Global Cities Hub)، برئاسة آنا ثوي دوان.

وخلال هذه الحوارات، ناقش باحثو «تريندز» مع مسؤولي هذه المراكز آفاق التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية، وتبادل الخبرات والرؤى، وتطوير قدرات البحث العلمي، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وفي جلسة حوارية مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، ناقش باحثو «تريندز» فرص التعاون في مجال العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوفير فرص تدريبية للطلاب والباحثين من الجانبين.

وقال رئيس مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، الدكتور كولوم مورفي: «نحن سعداء بهذه الفرصة للتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الدراسات الاستراتيجية. ونتطلع إلى العمل مع المركز في مجالات مختلفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة».

وفي حوار باحثي «تريندز» مع مركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة، تمت مناقشة آفاق التعاون في مجال الدراسات والتدريب واستطلاعات الرأي، وإمكانات التعاون في مجال استطلاعات الرأي.

وقال رئيس مركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة، الدكتور آدم داي: «يسعدنا التعاون مع (تريندز)، لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الدراسات والبحوث، وقدرته على تقديم رؤى صائبة حول القضايا الإقليمية والدولية». وفي حلقة نقاشية مع مركز المدن العالمية، تم استعراض دور البحث العلمي في استشراف الأحداث وتحليلها، وسبل وفرص التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وقالت المدير المشارك في مركز «Global Cities Hub»، آنا ثوي دوان: «يمثل البحث العلمي أداة مهمة للمدن في مواجهة التحديات المستقبلية، حيث يساعد على تطوير الحلول المبتكرة، وتحسين جودة الحياة».

وحول سلسلة الحوارات التي أجراها باحثو «تريندز» وشملت سبعة مراكز بحثية وفكرية وأكاديمية، أكد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور محمد عبدالله العلي أهمية التعاون البحثي بين المؤسسات المتخصصة، لما يمثله من فرصة لتبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز القدرات البحثية، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وقال الدكتور العلي: «يحرص مركز تريندز على التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز مكانته مؤسسةً بحثيةً رائدةً في المنطقة والعالم».