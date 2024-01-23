المزروعي: معدلات استنزاف المياه الجوفية «مخيفة».. و422 مبنى اتحادياً الأكثر استهلاكاً

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد بدء تنفيذ مشاريع حكومية جديدة تستهدف وضع حلول تكاملية للازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية، فيما حذّر الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس، من تزايد «الإسراف المائي» في استهلاك المياه الجوفية، إذ تعد معدلات الكميات المستنزفة منها «مخيفة جداً».

وذكر أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع وطني اتحادي للمحافظة على المياه الجوفية.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، وذلك بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، رداً على سؤال وجّهه عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول «الازدحام المروري على الطرق الرئيسة بين دبي والإمارات الشمالية»، «إن الازدحام المروري موجود في كل مدن العالم، لكن هناك معايير ومقاييس لمدى تأثير هذا الازدحام مرورياً ومجتمعياً، وتعد الإمارات بين أفضل 10 دول على مستوى العالم في هذا الشأن، ولذلك فإن الازدحام المروري لا يشكل أزمة كبيرة للدولة، التي تعمل على التطوير المستمر لقطاعي النقل والطرق».

وتعهّد الوزير بأن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد البدء بتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف حلولاً تكاملية للازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية، مؤكداً أن هذه الآليات تم إعدادها وفقاً لدراسات متكاملة وشاملة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

وناقش المجلس موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، حيث اطّلع الأعضاء على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، حول الموضوع، والذي تضمّن توصيات برلمانية تستهدف حماية الأمن المائي في الدولة، تبناها المجلس وقرر إعادتها إلى اللجنة لتطويرها وإعادة صياغتها وفقاً لما انتهت إليه المناقشات، تشمل «التنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، والعمل على تحقيق الالتزامات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) عبر تشجيع المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، وتضمنت التوصيات تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة.

وتضمّنت التوصيات كذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتكثيف حملات الترشيد بلغات عدة، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الإعلام بشأن ترشيد استهلاك المياه، كما شملت قائمة التوصيات التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة وتعميمها على محطات التحلية، ووضع برامج لتقليل كلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، وإعداد تقرير دوري لضمان امتثال جميع المحطات بالتعليمات اللازمة لمراقبة نوعية وجودة المياه المرتجعة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، وإيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في إمارات الدولة كافة.

وكشف وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه تم رصد 422 مبنى حكومياً اتحادياً عبارة عن مدارس ومستشفيات وجهات أخرى، تعد الأكثر استنزافاً واستهلاكاً للمياه على مستوى الدولة، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات المعنية على استهداف خفض الاستهلاك المائي لهذه الجهات بنسبة 25%.

وقال المزروعي، إن «الوزارة تسعى إلى العمل على إعداد مشروع وطني اتحادي للمحافظة على المياه الجوفية، لاسيما أن الكميات المستنزفة من هذه المياه مخيفة جداً، ويكفي الإشارة إلى أن 46% من المياه التي نستخدمها يومياً تأتي من باطن الأرض في دولة تعاني ضعفاً في نسب الأمطار، وهو أمر مقلق جداً».

طريق اتحادي «رابع»

رحّب وزير الطاقة والبنية التحتية بدراسة مقترح برلماني تقدّم به عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، يدعو إلى البدء بدراسة إنشاء طريق اتحادي «رابع» يربط بين إمارات الدولة، يكون موازياً للطرق الرئيسة الثلاثة: شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، مشدداً على أن الوزارة تعمل بشكل دوري ومستمر على إعداد الدراسات التي تستهدف إيجاد الحلول التكاملية، وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الحلول بما يسهم في تنشيط الحركة المرورية وتقليل الازدحام.

وأشار المزروعي إلى أن الدولة وفّرت عدداً من البدائل التي أسهمت إلى حد كبير في تقليل الازدحام، أهمها قطار الاتحاد الذي دخل الخدمة العام الماضي لينقل كميات كبيرة من البضائع التي كانت تنقلها سيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى الخطط الطموحة التي يتم العمل على تنفيذها لقيام قطار الاتحاد بنقل الركاب قريباً ليسهم إلى حد أكبر في تخفيف الازدحام المروري.

أسباب الازدحامات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أنه يوجد مركز متكامل للنقل يرصد حركة المرور على مختلف الطرق الرئيسة والاتحادية طوال 24 ساعة، لمعرفة سبب دخول الازدحامات المرورية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديد المخارج التي تأتي منها هذه الازدحامات للعمل عليها، لأن هذا الأمر من اختصاص الحكومات المحلية وفي نطاق عملها.

منهج مدرسي «أخضر»

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، إن الوزارة أنجزت اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، قامت الأولى على أثرها بإمداد الثانية بكل المواد العلمية اللازمة لإعداد ما يسمى «المنهج الأخضر» الذي يتمثل في مواد مدرسية حول البيئة يتم تدريسها في المدارس بمراحل مختلفة قريباً.