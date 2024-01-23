مؤتمر يناقش الاتجاهات المستقبلية للأنظمة غير المأهولة

انطلق المؤتمر المصاحب لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

ويشارك في المؤتمر الذي يقام تحت شعار «الأنظمة غير المأهولة.. الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة»، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، ومجموعة إيدج، الشريك الاستراتيجي، 26 متحدثاً من خبراء الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم كافة، والذين ناقشوا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بحضور أكثر من 200 وفد الاتجاهات المستقبلية للقطاع.

وانطلق المؤتمر قبيل انعقاد معرضي «يومكس» و«سيمتكس»، المقرر انطلاق فعالياتهما اليوم حتى 25 يناير الجاري.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، في كلمته الافتتاحية: «إن دولة الإمارات تفتخر باستضافة مثل هذه الفعاليات التي تنطلق بمنظومة العمل نحو آفاق جديدة من التطور والنمو في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المحاكاة والتدريب والاستخدامات في القطاعات العسكرية والمدنية، ونطمح خلال هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لمواكبة الطفرة المعلوماتية، ووضع بصمتنا الرقمية لتحقيق مستقبل أفضل بدعم من قيادتنا الرشيدة».

وأضاف وزير الدولة لشؤون الدفاع: «إن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة عالمية تجمع المسؤولين وأصحاب القرار إلى جانب أصحاب العقول المبتكرة في المجالات العلمية وصناعات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، للتباحث حول موضوعات الثورة الصناعية الرابعة والطفرة المعلوماتية، ودور الذكاء الاصطناعي في نقل الأنظمة إلى آفاق جديدة، كما نسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، ونشارككم أفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات، حيث إن الوقوف على آخر التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي خلال النسخة السادسة من هذا الحدث يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستضافة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب». بدوره، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، إن «المؤتمر المصاحب لمعرضي (يومكس) و(سيمتكس) يسهم في توفير منصة استراتيجية تحتضن تحت مظلتها أبرز الخبراء والمتخصصين وصناع القرار والمسؤولين من أنحاء العالم كافة، لمناقشة آفاق نمو صناعة الأنظمة غير المأهولة من خلال تبادل وجهات النظر والأفكار، واستشراف فرص التطوير والنمو والمستقبل لهذه الأنظمة، ويعد المعرضان والمؤتمر المصحاب لهما الحدثين الوحيدين في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال الحيوي والواعد في المستقبل». من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك حميد مطر الظاهري: «إن المؤتمر حظي بحضور رفيع المستوى من صناع القرار والبعثات الدبلوماسية وقادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والباحثين في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وذلك يواكب استراتيجياتنا في مجموعة أدنيك لدعم القطاعات الحيوية الواعدة، ويعزز من تنافسية الشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي». ويتضمن المؤتمر هذا العام أربعة عروض رئيسة، وثلاث جلسات نقاشية، ومحادثة جانبية. وقدّم الرواد في القطاع العروض التي تتمحور حول مجالات اختصاصهم. وانطلق المؤتمر قبيل انعقاد معرضي «يومكس» و«سيمتكس»، المزمع انطلاق فعالياتهما اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، ويركّز على موضوع «مستقبل الأنظمة المستقلة.. المسعى الإنساني نحو عالم رقمي»، حيث تنتظر المشاركين تجربة ديناميكية وغنية بالمعلومات تتميز بمزيج بين الرؤى التقنية والعملية والمناقشات الاستشرافية حول دمج الأنظمة غير المأهولة ومستقبلها عبر مختلف القطاعات.