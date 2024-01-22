هل يعتد بالتسجيل الصوتي دليلا في إثبات العنف الأسرى ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئة تقول فيه :

تقع بين فترة وأخرى خلافات ومشاحنات أسرية سواء بين الأزواج أو الأقارب، قد تتطور إلى عنف أسري وتبادل عبارات السب والقذف، والسؤال إذا قام المتضرر بالتسجيل الصوتي لمثل هذه الاعتداءات الواقعة داخل المنزل، فهل يمكنه تقديمه للمحكمه كدليل إدانة أم سيحاسب نفسه بتهمة الاعتداء على خصوصية الغير ؟

الإجابة :

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الأصل إن التسجيلات الصوتية بغير إذن ورضاء الطرف الآخر محظورة، إلا أنه في مجال الاثبات الجنائي يمكن للقاضي أن يستند لتلك التسجيلات خاصة إذا كانت هي الدليل الوحيد على الواقعة بحكم ظروف الواقعة من حيث المكان وهو المنزل ، والرابطة العالئلية التي تربط بين الجاني والمجني عليها، وهذه الأمور من المسائل التي تخضع لسلطة وتقدير القاضي حسب اقتناعه واطمئنانه لطريقة التسجيل وما حوته من وقائع.

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