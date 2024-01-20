طقس غائم واحتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 02:31.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:19 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الأول عند الساعة12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:28.

