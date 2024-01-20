3 شروط لاستحقاق الدعم الاجتماعي في أبوظبي

حددت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ثلاثة شروط ومعايير لاستحقاق الانضمام إلى برنامج الدعم الاجتماعي في الإمارة، ودعت المستفيدين من البرنامج إلى تحديث بيناتهم المتعلقة بأفراد الأسرة، وعنوان السكن، ومتغيرات الدخل الشهري، بالإضافة إلى أرقام التواصل، مشيرة إلى تطويرها حلولاً وخدمات إلكترونية تضمن سهولة الحصول على خدمات الهيئة بسلاسة وسرعة فائقة، حيث نجحت في خفض المدة اللازمة للموافقة على الطلبات ورصد مبالغ الدعم إلى أقل من شهر.

وأوضحت الهيئة أن معايير برنامج الدعم الاجتماعي تشترط أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاملاً خلاصة قيد من إمارة أبوظبي، ومقيماً فيها، وأن يكون دخل الأسرة أقل من خط الدعم للأسرة، بالإضافة إلى أن تكون ثروة الأسرة أقل من ستة أضعاف خط الاستحقاق، مشيرة إلى سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الترابط والتعاون الأسري؛ وحرصها على التكامل مع شركائها في مجالات التمكين الاجتماعي والتدريب العلمي والعملي.

وأشارت الهيئة إلى أن منظومتها للربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية، أسهمت في توفير معلومات حديثة ودقيقة وشاملة عن حالة المستفيد، ما يتيح الوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقاً للدعم في إمارة أبوظبي، ويواكب مبادرة حكومة بلا جهد التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى قيامها باستحداث نظام إدارة الزيارات المنزلية والمقابلات، بهدف إدارة الموارد الحكومية بشكل أكثر كفاءة، وأتمتة وتبسيط إجراءات الزيارات الميدانية وجدولتها، وإعداد التقارير، والإسهام في تنظيم قواعد البيانات وتحديثها، وإدارة تفاصيل المتعاملين والمسكن، بشكل ينعكس على كفاءة عملياتها التشغيلية.

وأكدت نجاحها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في تمكين عدد كبير من المستفيدين ضمن برامج التدريب والتعليم والتوظيف مؤخراً، حيث تم توظيف 554 مستفيداً في مجالات مختلفة، وتدريب 385 مستفيداً لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية، ما يوفر لهم فرصاً واعدة للانخراط في سوق العمل، وتمكين 164 مستفيداً من إتمام مسيرتهم التعليمية خلال العام الأكاديمي 2022–2023، بما يؤهلهم للمضي قدماً في استكمال برامج التعليم العالي، ويعزز جاهزيتهم للإسهام بشكل إيجابي في ممارسة دورهم الفعّال في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استكمال 207 أسر مستفيدة في أبوظبي برامج التوعية والإرشاد المالي، بما يدعم جهودهم نحو الاستقرار والاستقلال المالي.

وتنفذ هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ثلاثة برامج رئيسة للدعم والتمكين والإرشاد المالي، تشمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويقوم بتقديم الدعم للأُسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة أبوظبي، والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها، وبرنامج التمكين لتشجيع المستفيدين المؤهلين والقادرين على الانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد المالي، لتعزيز نمط الإدارة المالية والتخطيط المالي السليم للمستفيدين من الدعم لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق.

جدير بالذكر أن الهيئة قدَّمت الدعم الاجتماعي، منذ إنشائها في عام 2019 حتى أكتوبر الماضي، لنحو 8434 أسرة مستفيدة، وتقدِّم حالياً الدعم الاجتماعي لنحو 4475 أسرة مستفيدة تضمُّ 28 ألفاً و818 فرداً، وتعتمد آلية احتساب الاستحقاق للأسرة على بيانات الأسرة الأساسية كعدد الأفراد وأعمارهم ومكان إقامتهم وقيمة مجموع دخل الأسرة وعدد الممتلكات والرخص التجارية، حيث يتم احتساب المخصصات المحددة لكل فرد بواقع 7450 درهماً لرب الأسرة، و3725 درهماً لكل فرد في الأسرة يبلغ 14 عاماً فما فوق، ومبلغ 2235 درهماً لكل فرد في الأسرة ما دون 14 عاماً.

التحديث التلقائي

تطبق الهيئة نظام التحديث التلقائي لبيانات الأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يعمل النظام بشكل استباقي وذاتي، عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها، على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة أو المتقدمة بطلب جديد، بناءً على أحدث البيانات المتوافرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ومن ثم دراسة الفروقات بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة دون تدخل العنصر البشري.

. الهيئة خفضت المدة اللازمة للموافقة على الطلبات ورصد مبالغ الدعم إلى أقل من شهر.