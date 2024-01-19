أبوظبي تستغني عن 245 مليون كيس بلاستيكي خلال 18 شهراً

أظهرت إحصاءات صادرة عن هيئة البيئة في أبوظبي، نجاحها في تجنّب استخدام 245 مليون كيس من أكياس التسوّق البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة، ومنع تسربها إلى البيئة وتلويثها، وذلك بعد مرور 18 شهراً على بدء تطبيق حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، مشيرة إلى خفض استخدام أكياس التسوّق بمعدل 450 ألف كيس كل يوم منذ بدء تنفيذ الحظر في الأول من يونيو 2022 حتى نهاية العام الماضي.

وتفصيلاً، جاء تنفيذ الحظر في إطار تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، التي أطلقتها الهيئة عام 2020، في مبادرة لتقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير في الإمارة.

وأكدت الهيئة التزام منافذ البيع بالتجزئة في الإمارة بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، من خلال تقديم بدائل قابلة لإعادة الاستخدام برسوم رمزية، حيث تم فرض رسوم لا تقل عن 50 فلساً لكل كيس من أكياس التسوّق البلاستيكية البديلة متعددة الاستخدام، مشيرة إلى تسجيل تجار التجزئة انخفاضاً كبيراً في أعداد الأكياس البلاستيكية راوح بين 90 و95%، ما يعني أن لكل 100 كيس كان يتم استهلاكها في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسة قبل بدء الحظر، هناك خمسة أكياس فقط يتم استخدامها حالياً من قبل المستهلكين وكلها قابلة لإعادة الاستخدام.

وأشارت الهيئة إلى أن النتائج أظهرت انخفاضاً في أعداد الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، وزيادة الطلب على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، ما ترتب عليه انخفاض إجمالي وزن البلاستيك الذي تم استهلاكه بنسبة 77% خلال 12 شهراً، وهو ما يعادل خفض استهلاك أكثر من 1000 طن من الأكياس البلاستيكية التي تم تجنبها في عام واحد، فيما تعادل بصمة الكربون لكمية البلاستيك التي تم تجنبها 272 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل توفير الانبعاثات من 629 ألف برميل من النفط.

وشددت الهيئة على أن مجتمع أبوظبي لعب دوراً محورياً في مساعدتها على تحقيق هذا التحوّل لاستخدام أكياس قابلة لإعادة الاستعمال، الأمر الذي يؤكد اهتمامه والتزامه بالمحافظة على البيئة، حيث غير سكان أبوظبي نمط استهلاكهم وتكيفوا بسرعة مع الحظر، ما ساعد على تحقيق مهمة الهيئة المتمثلة في إنقاذ كوكب الأرض، وضمان مستقبل مستدام للجميع.

«صفر نفايات»

أكّدت هيئة البيئة أبوظبي تنفيذ العديد من حملات التوعية والتنظيف، لتشجيع أفراد المجتمع على لعب دور في حماية البيئة، وزيادة وعيهم بحجم المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والنفايات التي تدخل الشواطئ وتؤثر في البيئة البحرية. ومنها حملة توعية موجّهة للجمهور باسم «معاً نحو الصفر»، سعت من خلالها إلى تحقيق هدفها الطموح طويل الأمد للوصول إلى صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، دون ترك أي أثر على التنوع البيولوجي.

كما أطلقت «الهيئة» حملة عبر الرسائل النصية القصيرة تهدف إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على أن يصبح أكثر وعياً بأضرار المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وتم إرسال الرسائل النصية بلغات شملت: (العربية والإنجليزية والهندية والأوردو). وضمّت سلسلة من سبع رسائل لكل مجموعة مستهدفة. ومع نهاية الحملة، وصل مجموع الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى 655 ألف رسالة نصية قصيرة.