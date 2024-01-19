«برجيل الطبية» تفتتح المعهد المتقدم للأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة

أطلقت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، معهد برجيل المتقدم للأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة، لتوسيع خدمات الرعاية المعقدة والتخصصات الفرعية للبالغين والأطفال.

ويضم المعهد مركزاً متخصصاً للغدة الدرقية كجزء من تعاون فريق متعدد التخصصات مع المركز الطبي بجامعة كانساس بالولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل نطاق الخدمات المقدمة العديد من التخصصات الفرعية، مثل: طب الأذن والأعصاب وجراحة الأنف وقاعدة الجمجمة وحساسية الجيوب الأنفية والشخير أثناء النوم وزراعة سماعات الأذن وجراحة الرأس والرقبة وطب الحنجرة وطب الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال، وحالات إدارة انسداد مجرى الهواء المعقدة.

وسيتم تقديم مجموعة متنوّعة من الخدمات المتقدمة، تشمل: زراعة القوقعة الصناعية وجراحة الجيوب الأنفية وقاعدة الجمجمة المتقدمة «ثلاثية الأبعاد» وجراحة الغدة الدرقية وإجراءات الغدة الدرقية بالليزر والعمليات الجراحية البسيطة للرقبة وجراحة الرأس والرقبة والجراحات المعقدة للأورام الحميدة والخبيثة وتنظير مجرى الهواء والقصبات الهوائية لدى الأطفال وأجهزة السمع وعلاجات الدوار أو فقد التوازن الناتج عن التهابات الأذن الوسطى.

ويقدم مركز الغدة الدرقية في المعهد علاجات متقدمة، مثل: علاج عقيدات الغدة الدرقية بالليزر والعمليات الجراحية بالمنظار ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، فضلاً عن العمليات الجراحية المعقدة والمتقدمة، مع مراقبة الأعصاب التي ستشمل مجموعة كاملة من حالات الغدة الدرقية.