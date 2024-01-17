«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تقدم 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها غزة.

جاء ذلك ضمن خطاب نوايا وقعته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الجهود الإنسانية، والنهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة لسكان قطاع غزة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، والذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري تحت شعار «إعادة بناء الثقة».

ويجسّد توقيع خطاب النوايا، الذي وقعه الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد القرقاوي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، التزام المؤسسة بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعم القطاع الصحي الذي يعاني نقصاً حاداً في الموارد والقدرات.

وقال الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد القرقاوي: «يأتي هذا التعهد المبدئي بمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتلبية احتياجاته الأساسية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع».

وأضاف: «يأتي التعاون الجديد مع منظمة الصحة العالمية في إطار شراكة وثيقة بين الجانبين، كما تمثل المساهمة المالية الجديدة، تجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تسخير كل الجهود والإمكانات، للتخفيف من معاناة الأشقاء».

وأشار القرقاوي إلى أن جهود مؤسسة المبادرات ستبقى متواصلة من أجل تعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة، لتمكينه من تقديم الرعاية الطبية والاستجابة الطارئة لاحتياجات سكان القطاع.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس: «نشكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) على دعم الجهود الطارئة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في غزة».

وأضاف: «يكتسب التعاون الجديد أهمية خاصة، حيث يأتي هذا التعهد المبدئي في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، ويشهد القطاع الصحي فيها تدهوراً كبيراً، نتيجة الاستهداف المستمر لمرافق الرعاية الصحية ونقص المستلزمات الطبية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير استجابة طبية كافية».

وبموجب خطاب النوايا، ستقدم مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وفق التعهد المبدئي، الدعم لمنظمة الصحة العالمية، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الصحية في قطاع غزة، تشمل دعم مستشفيات القطاع، وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة والدعم اللوجستي، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين المستهدفين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي خصوصاً للأطفال، والعمل على الوقاية من العدوى ومكافحتها.