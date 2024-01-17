فعاليات «يومكس وسيمتكس 2024» تنطلق 23 الجاري بمشاركة 214 شركة وطنية وعالمية

تنطلق فعاليات معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في الفترة ما بين 23 و25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة قياسية تبلغ 214 من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إن «فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس شهدت منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015 تطورات نوعية على الصعد كافة، وذلك يعود لأربعة عوامل، حيث يرتبط العامل الأول بالدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لهذه الفعاليات وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاحها، إضافة للمكانة العالمية الرائدة للدولة وشبكة علاقاتها المتوازنة مع كل دول العالم التي أسهمت في تعزيز تنافسية المعرضين وقدرتهما على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة من القارات الخمس».

وبين الجابري أن الدورة الجديدة تعد الأكبر والأضخم في تاريخ المعرضين، ما يعكس الأهمية المتزايدة للأنظمة غير المأهولة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من جانب، والمساهمة في تعزيز عملية التنمية المستدامة لاقتصاديات الدول من خلال القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعات والابتكارات النوعية التي لم يعد دورها يقتصر على التطبيقات الدفاعية، لتشمل الاستخدامات التجارية والمدنية.

وأشار إلى أن المعرضين يوفران منصة لعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وصولاً للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويجمعان أقطاب الصناعات الدولية وصناع القرار تحت سقف واحد لبحث سبل النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية.

وكشف الجابري أن تنظيم المعرضين يصاحبه إقامة مؤتمر «يومكس وسيمتكس» في 22 يناير الجاري تحت شعار «الأنظمة غير المأهولة.. الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة»، ومن المنتظر أن يستقطب ما يزيد على 200 من كبار القادة وصناع القرار والخبراء، يناقشون على مدار عدد من الجلسات أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، إن «الدورة الحالية ستشهد إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لأدنيك، بالإضافة للعروض الجوية في منطقة تلال سويحان».

وكشف الظاهري أن الدورة الجديدة للمعرضين تستقطب مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، إذ ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2022، لتصل إلى ما يزيد على 30 ألف متر مربع، كما يشارك في المعرضين ما يزيد على 214 شركة عارضة بنسبة نمو وصلت إلى 19% مقارنة بالدورة السابقة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 35 دولة بنسبة زيادة 30% في عدد الدول المشاركة مقارنة بالدورة الماضية، في حين أن هذه الدورة تشهد مشاركة 11 دولة للمرة الأولى، هي: السعودية، قطر، سويسرا، لوكسمبورغ، سنغافورة، هولندا، سلوفينيا، تايوان، استونيا، جزر فيرجين الوطنية، جمهورية التشيك.

وتشهد هذه الدورة ارتفاع عدد الشركات الوطنية لتصل إلى 72 شركة بنسبة زيادة 64% عن دورة العام الماضي، لتصل نسبة الشركات الوطنية المشاركة إلى 43% من مجموع الشركات العارضة الكلي، في حين بلغ عدد الشركات الدولية المشاركة 142 شركة، تمثل ما نسبته 67% من عدد الشركات، ويعد الجناح الإماراتي هو الأكبر بين الأجنحة الوطنية المشاركة بمساحة تصل إلى 5200 مترمربع، يليه كل من الجناح الصيني ثم الأميركي، ما يؤكد على أهمية المعرضين في النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية في الدولة.