عجمان تقرر حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في كافة مراكز التسوق ومنافذ البيع في إمارة عجمان، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من شهر يناير الجاري.

وأوضحت البلدية أن ذلك القرار يأتي ذلك انسجامًا مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022م في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والتزامًا بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي، والهادفة لجعل الإمارات خالية من الأكياس،



وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني، أن دائرة البلدية تسيّر جميع خططها ومشاريعها ومبادراتها للحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة، ولا تدّخر جهدًا يذكر لمجابهة كافة التحديات البيئية ومن ضمنها الأكياس البلاستيكية والتي تعد خطراً حقيقياً على كافة الكائنات الحية.



وتابع الحوسني أن الدولة تشهد اليوم إنتاج العديد من البدائل الصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها عند التسوق، مؤكدًا المضي نحو ضمان الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية، لتنظيم استخدام المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، والحد من النفايات البلاستيكية المضرة بالبيئة مما يساهم في تعزيز الاستدامة.



وكشفت الدائرة أنها ستمنح كافة الجهات المسؤولة عن البيع مهلة 3 شهور للبدء الفعلي بتطبيق القرار واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، منوهةً بأنه سيتم تطبيق تعرفة على الأكياس، قدرها 25 فلساً مع بيان السعر للمستهلك، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على الرقم الساخن 80070.