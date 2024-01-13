7 إجراءات للسلامة في المختبرات المدرسية

حددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني سبعة إجراءات لتحقيق السلامة في المختبرات المدرسية، مؤكدة أنه يجب على الطلاب والمعلمين الإبلاغ عن أي حوادث تحدث في المختبر فوراً واتخاذ الإجراءات الضرورية للسلامة، ويجب التأكد من التخلص الصحيح من النفايات مثل المواد الكيميائية والزجاج المكسور في الحاويات المناسبة.

وذكرت الهيئة أن الإجراءات الواجب على الطلاب اتباعها هي: استخدام الأجهزة والمعدات المختبرية بحذر بوجود المشرف المختص، واتباع التعليمات الصحيحة مع المواد الكيميائية، وارتداء الملابس المناسبة ومعدات الحماية الشخصية عند العمل في المختبر، وأن تكون المختبرات مجهزة بنظام جيد للتهوية للتخلص من الغازات الضارة، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتخزين المواد الكيميائية والمعدات بشكل آمن وفق التعليمات الخاصة بها وضمان عدم تعرضها للتلف أو العبث.

وتنفذ هيئة أبوظبي للدفاع المدني بصفة دورية زيارات تفتيش ميدانية للمدارس في مختلف مناطق إمارة أبوظبي للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الوقاية والسلامة الخاصة بحماية الأرواح والممتلكات، ضمن جهودها لزيادة الوعي والحد من وقوع الحوادث وتفاديها.

وتتضمن الزيارات إجراء الفحص على أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وتقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة للحماية والوقاية من الحوادث، وتعريف الهيئات التدريسية والعاملين في المدارس بأجهزة الإنذار والمكافحة، مما يشمل الطفايات وكواشف الدخان وطرق استخدامها لمكافحة الحريق والحد من انتشاره.

كما تطلع على خطط الإخلاء المعتمدة في المدارس في حال حدوث طارئ، وتقديم إرشادات حول متطلبات واحتياجات سلامة الطلبة، والتأكد من إلمام جميع الطلبة وموظفي الهيئة التدريسية بالمتطلبات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

كما حددت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ثلاثة إرشادات بهدف تعزيز سلامة الطلاب خلال وجودهم في المنشآت التعليمية، بما يسهم في رفع مستويات الوعي بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها عند أوقات الطوارئ، وبما يعزز منظومة الأمن والسلامة في المدارس ويقلل من حدوث الحرائق المحتملة.

وتضمنت الإرشادات تثقيف الطلبة بكيفية استخدام طفايات الحريق من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، حيث يسهم تعليم الطلبة في تعزيز سرعة الاستجابة لحوادث الطوارئ إلى حين وصول الفرق المعنية، كما يعزز من قدراتهم خارج البيئة المدرسية في التعامل مع الحرائق خصوصاً المنزلية، بالاستفادة من الوعي والمعرفة بأنواع طفايات الحرائق وسبل استخدامها وكيفية عملها، الأمر الذي يدعم جهود الدولة ومستهدفاتها في خفض نسبة حوادث الحرائق وتجاوزها دون خسائر بشرية. وشملت الإرشادات ضرورة إخلاء المكان باستخدام منافذ الطوارئ، وإطلاق إنذار الحريق، في حال اشتعال نيران في المدرسة بالاستفادة من عمليات التدريب المسبقة التي ستتم في المدارس، وتشمل إطلاق الإنذار لأغراض تدريبية، بما يعزز سرعة الإخلاء ضمن آلية زمنية محددة، ويسهم في انسيابية حركة الطلاب خلال أوقات الطوارئ، وهو الأمر الذي يضمن سير مراحل الخروج من المنشأة التعليمية بسلاسة دون التعرض لعوائق تعرقل عملية الحركة.

وتضمنت الإرشادات الحرص على إغلاق النوافذ والأبواب بعد التأكد من خروج الجميع، بهدف عدم انتقال الحريق وانتشاره من غرفة إلى أخرى، حيث يستهدف الإجراء منع الانتقال وكسب المزيد من الوقت خلال عملية الخروج، والحفاظ على المنشأة التعليمية وسلامتها قدر الإمكان.

. إرشادات وزارة الداخلية تهدف لتعزيز سلامة الطلاب خلال وجودهم في المنشآت التعليمية.