أروقة المحاكم

رفضت محكمة الاستئناف في دبي طعناً تقدم به محامي امرأة عربية يلتمس إلغاء قرار إبعادها عن الدولة، بعد إدانتها بتعاطي المخدرات ومعاقبتها بغرامة 5000 درهم.

وطلب المحامي استعمال الرأفة مع موكلته، وتطبيق القانون الأخير في شأن مكافحة المخدرات الذي يجعل الإبعاد جوازياً، لكن المحكمة رفضت الطعن لأن المتهمة أدينت قبل نحو خمس سنوات من تقديم الاستئناف.

وبحسب قانون الإجراءات الجزائية المعدل، يحصل الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.

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