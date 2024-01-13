100 ألف درهم غرامة استخدام بطاقة الغير

أدانت محكمة الجنح في دبي شخصاً من جنسية عربية بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، وقضت بمعاقبته بالحبس شهراً وغرامة 100 ألف و420 درهماً، وإبعاده عن الدولة.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة استخدام بطاقة ائتمانية، من دون تصريح، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة. وصدر حكم غيابي بحق المتهم، لكنه عارض الحكم، فقبلت المحكمة معارضته، وأيدت الحكم الصادر بحقه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور حكم بات بحقه.

وأمرت بمصادرة البطاقة الائتمانية والهاتف المستخدمين في الجريمة وإبعاده عن الدولة.

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