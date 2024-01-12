«صندوق الفرجان» يرعى ورشاً تدريبية في سوق المزارعين

يرعى صندوق الفرجان، الذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي عضو مجلس دبي، بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، الورش التدريبية الحرفية والمهنية والإبداعية التي ينفذها مختبر المهارات «سكل لاب» خلال مشاركته في الموسم الثالث من سوق المزارعين في دبي، الذي تنظّمه بلدية دبي في حديقة الصفا في دبي كل يوم سبت خلال الفترة من 9 ديسمبر وحتى 24 فبراير المقبل.

وتستهدف هذه الورش 1500 مشارك من الفئات العمرية كافة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتجسّد مساعي صندوق الفرجان تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً عبر تنمية مهارات المشاركين في المجالات كافة، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وإثراء خبراتهم وتجاربهم، وتشجيعهم على الدخول إلى مجال ريادة الأعمال عبر تهيئتهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة.

وتشجّع الورش المشاركين على ممارسة أساليب الزراعة لاسيما المنزلية المستدامة عبر تخصيص منطقة في الحديقة المنزلية، وتسهم في تعريفهم بأهمية الزراعة العضوية وكيفية الاعتناء بالنباتات، وتوعيتهم بأهميتها في الحفاظ على استدامة البيئة، وإضفاء لمسة جمالية على البيئة المحيطة، إضافة إلى التركيز على النصائح والإرشادات الخاصة بالعناية بالنباتات طوال مراحل النمو.

وتتيح الورش الإبداعية للمشاركين التعبير عن أفكارهم واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات مثل الفنون والحرف اليدوية والطبخ، حيث تحفل الورش ببرامج تعليمية تجمع بين المتعة والتعلُّم، ما يسهم في تنمية عدد من المهارات لدى المشاركين. كما تقدم الورش عدداً من العروض والأنشطة المبتكرة التي تجمع بين الفائدة والمرح وتسهم في تقديم تجربة ترفيهية مميزة.

ويفتح سوق المزارعين أبوابه هذا الموسم يوم السبت من كل أسبوع بين الساعة الرابعة والعاشرة مساءً، حيث يعرض خلاله المزارعون وأصحاب المشاريع منتجاتهم المحلية المختلفة.