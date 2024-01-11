محمد بن زايد: الإمارات ماضية في ترسيخ مسيرتها التنموية بجهود أبنائها المخلصين

محمد بن راشد: التطوير والتحديث المستمران يعززان أداء العمل الحكومي

أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.

وقد أدى اليمين - خلال المراسم التي أقيمت أمس في قصر البحر في أبوظبي - كل من وزيرة التغير المناخي والبيئة عضو مجلس الوزراء، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزير دولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف مفتاح النيادي.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التوفيق والنجاح للوزراء الجدد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن، ويعزز استدامة مسيرته التنموية الشاملة ومكتسباته، ويواكب تطلعات المواطن.

كما أثنى سموه على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا مهامهم بإخلاص وتفانٍ، خلال السنوات الماضية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد الذي يرتكز على تكامل الجهود والمهام، ويُعد نهجاً راسخاً في مختلف مسارات العمل الوطني للمضي قدماً في تحقيق رؤية الدولة ومستهدفاتها الوطنية المستقبلية، بفضل جهود أبنائها المخلصين.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية. أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن وأفراد المجتمع والإسهام في تحقيق تطلعاتنا التنموية المستقبلية. وأثني على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا دورهم بتفانٍ وإخلاص على مدى السنوات الماضية».

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرفد منظومة العمل الحكومي بالطاقات والكفاءات التي تسهم بفاعلية في تطوير أداء جميع الجهات الحكومية.

وقال سموه إن التطوير والتحديث المستمرين لمنظومة العمل في الجهات الاتحادية يعززان أداء العمل الحكومي، ويضمنان استيعاب المنظومة الإيجابي لما يستجد من ملفات، مؤكداً سموه أن التحديث هو نهج ثابت وأصيل في حكومة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة، حفظه الله، أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات.. التطوير والتجديد مستمر في حكومة الإمارات.. وحركة حكومتنا في تسارع بحمدالله لمواكبة المستجدات والمتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد».

كما شهد مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي.