لجنة الأسرة بـ"استشاري الشارقة": وضع أطر لتعزيز منظومة الخدمات في الإمارة

أكدت لجنة الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مواصلة أدوارها ضمن خطط المجلس الاستشاري للوقوف على القضايا التي تخص الأسر والمجتمع وأهمية الدور الاجتماعي الأسري لأفراد المجتمع من أجل الحفاظ على الأسرة وتماسكها وإعداد التقارير والتوصيات بشأن القضايا المجتمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة صباح اليوم مع بدء أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة سعيد مطر بن حامد الطنيجي، وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة مقرر اللجنة راشد غانم الشامسي وعبدالله البدوي الحوسني وعبدالله معدن الكتبي وعبدالله بن طريش الكعبي ومحمد العلوي الظهوري وحميد عبيد الحمودي، ومن الأمانة العامة للمجلس المستشار القانوني يوسف حسن آل علي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وهدى الحمادي أمينة السر.

وفي مستهل الاجتماع أكدت اللجنة على أهمية دورها في وضع المرئيات لمختلف الموضوعات الهامة وإدراجها ضمن أعمالها البرلمانية للفصل التشريعي الحالي والتي تصب في رؤية المجلس الاستشاري وأهدافه لتوفير سبل العيش الكريم لكافة الأسر في إمارة الشارقة.

واستعرضت مقترحاتها بشأن اهتمامها بالطفل والأسرة فهما أساس بناء المجتمع من خلال تناول القضايا المتصلة بها ودراستها.

وفي هذا الصدد أشار رئيس لجنة شؤون الأسرة سعيد مطر بن حامد الطنيجي إلى دور اللجنة من خلال خطتها وأعمالها في وضع الأطر التي تعزز من منظومة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة في إطار ما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى للأسرة من رعاية واهتمام بكل أفراد المجتمع وإيمان سموهما بأهمية وصول مختلف الخدمات لكل الاسر ولجميع أفراد المجتمع.